trivago NV Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die technische Analyse der Trivago-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 4,77 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 2,66 USD weicht somit um -44,23 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,48 USD), so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+7,26 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Trivago-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysteneinschätzungen ergeben ebenfalls ein "Neutral", da in den letzten 12 Monaten 0 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Empfehlung und 0 negative Bewertungen vorliegen. Für die kommenden Monate liegt das Kursziel im Durchschnitt bei 3 USD, was einer positiven Entwicklung um 12,78 Prozent entspricht.

Anlegerdiskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen und Stimmungen zur Trivago-Aktie in den letzten Wochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Trivago bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigt keine signifikante Tendenz im vergangenen Monat, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Trivago-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.