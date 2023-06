Die top Aktie des Tages: Warum Rheinmetall völlig unterschätzt wird!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

könnte es nach den beachtlichen Kursgewinnen noch sinnvoll sein, in die Rheinmetall-Aktie zu investieren? Es gibt klare Indikatoren dafür. Mit prall gefüllten Auftragsbüchern profitiert das Unternehmen von einer günstigen Konjunktur. Erst kürzlich hat der Konzern einen lukrativen 285-Millionen-Euro-Auftrag von der Bundeswehr erhalten. Aktuell ist der Wert des Auftragsbestands etwa viermal so hoch wie der prognostizierte Jahresumsatz – eine bemerkenswerte Entwicklung. Auch das Engagement des CEOs, welcher vor Kurzem ein weiteres Aktienpaket erworben hat, spricht für sich. Wie könnte es nun weitergehen? Sie erfahren alle wichtigen Details in unserer heutigen Ausgabe “Aktie des Tages”. Viel Vergnügen beim Lesen.

Rheinmetall-Aktie: Kursziel auf 310 Euro angesetzt

Die Rheinmetall-Aktie geriet...