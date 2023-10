toom auf der EXPO REAL 4. bis 6. Oktober 2023 in München: Nachhaltigkeit im Fokus von Expansion und Umbau / Baumarktkette setzt bei Um- und Neubau von Standorten auf Nachhaltigkeit in allen Bereichen

Köln (ots) -Die Baumarktkette toom setzt bereits seit Jahren bei der Um- und Neugestaltung ihrer mehr als 300 Standorte konsequent auf Nachhaltigkeit in allen Bereichen. Durch eine ressourcenschonendere Bauweise bei Umbau, Neubau und Modernisierung hat toom bereits einige Erfolge erzielt. Mit stolzen 17 Green Buildings, die den Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) erfüllen, kommt toom seinem Ziel der Klimaneutralität immer näher. Auf der diesjährigen Expo-Real werden offiziell die Gold-Plaketten für die neuen Märkte in Mönchengladbach und Norden-Nadörst überreicht.Jeder Neubau von toom wird gemäß dem Goldstandard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) für Green Buildings errichtet. Dieser Standard wird nur an Immobilien vergeben, die durch besonders energieeffiziente und nachhaltige Bauweise überzeugen. Mittlerweile hat toom stolze 17 Green Buildings errichtet, die den strengen Kriterien des DGNB-Goldstandards entsprechen. Aktuell befinden sich zwei weitere Standorte, Bremen und Alsdorf, im Prüfungsprozess, um ebenfalls diese hohen Nachhaltigkeitsstandards zu erreichen. "Wir sind sehr stolz, dass sich unsere jahrelangen Bemühungen im Bereich des nachhaltigeren Bauens auszahlt und wir mit unseren Gold-zertifizierten Märkten Vorreiter in der Branche sind", so Jörg Krawinkel, Bereichsleiter Immobilien toom.Sowohl bei Neubauten als auch beim Umbau bestehender Standorte setzt toom auf einen schonenden Umgang mit Ressourcen und investiert in zukunftsweisende Technologien. Bereits von 2009 bis 2022 konnte toom seine CO2-Emissionen um beeindruckende 50 Prozent reduzieren und kommt somit seinem Ziel der Klimaneutralität immer näher. Bis zum Jahr 2040 strebt die Rewe Group an, zu der auch toom gehört, vollständig klimaneutral zu sein. In den letzten drei Jahren hat toom bereits 20,6 Prozent Strom eingespart (von 2019 bis 2022) und seit 2019 die Abfallmengen um 10 Prozent reduziert.Auch bei den Bestandsmärkten setzt toom beim Neu- und Umbau seiner über 300 Märkte auf modernste Techniken, um einen möglichst ressourcenschonenden Betrieb zu gewährleisten. Bis zum Ende dieses Jahres werden 228 Standorte auf energieeffiziente LED-Beleuchtung umgerüstet sein, Beleuchtungskonzepte optimiert und intelligente Steuerungen für Heizungs- und Lüftungsanlagen implementiert. Zudem werden wassersparende Armaturen installiert und digitale Verbrauchsmessungen eingeführt. Photovoltaik-Anlagen sind ebenfalls Teil der Initiative, und mittlerweile haben 26 Standorte solche Anlagen in Betrieb. Seit 2008 bezieht toom zertifizierten Grünstrom vom TÜV Süd, was auch die 64 Schnellladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge einschließt, deren Anzahl kontinuierlich erweitert wird, um einen nachhaltigen Betrieb der Märkte und der Zentrale sicherzustellen.Darüber hinaus verfügt toom bundesweit über ein professionelles Energie- und Umweltmanagementsystem, das bereits seit 2016 nach ISO 50.001 und 14001 zertifiziert ist. Mit diesen Maßnahmen setzt toom seine bereits 2008 formulierte Nachhaltigkeitsstrategie und das 2020 implementierte Umweltmanagementsystem konsequent um.Auch in diesem Jahr ist toom auf der EXPO REAL vertreten, der internationalen Fachmesse für Immobilien und Investitionen in München. Besuchen Sie uns in Halle C2 Stand 331 und erfahren Sie mehr über unsere nachhaltigen Ansätze.Über toom:Mit mehr als 300 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt und Klee Gartenfachmarkt), rund 18.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von 3,1 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von 84,8 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeitenden in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.Pressekontakt:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140- 144, 51149 Köln, Tel.:0221-149-6272, Fax: 0221-149-976272, E-Mail:daria.ezazi@rewe-group.comOriginal-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuell