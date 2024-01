tonies Registered (A) Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Das Anleger-Sentiment für die Tonies-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und wurde in den letzten zwei Wochen als neutral wahrgenommen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhielt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Tonies beträgt derzeit 21,05 Punkte, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und die Aktie als "Gut" klassifiziert. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie für diesen Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Tonies-Aktie um 6,1 Prozent höher liegt als der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +7,41 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik also mit "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Tonies wurden auch über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung verlief ebenfalls kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Tonies in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".