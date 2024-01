tonies Registered (A) Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die technische Analyse der Tonies-Aktie zeigt, dass der Kurs von 4,95 EUR derzeit um +0,2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung von "Neutral", da die Distanz zum GD200 ebenfalls bei +0,2 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung auf sozialen Plattformen lässt sich die Einschätzung der Tonies-Aktie beeinflussen. Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und dass in den letzten Tagen neutral Themen diskutiert wurden. Demnach erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird die Stimmung rund um Tonies als "Neutral" eingestuft.

Die Beobachtung der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ermöglicht Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und somit eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Zudem blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird Tonies in diesem Punkt also ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Tonies-Aktie einen Wert von 60,22 für den RSI7 (sieben Tage) und 48,15 für den RSI25 (25 Tage). Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung, wodurch sich das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ebenfalls auf "Neutral" beläuft.