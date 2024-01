tonies Registered (A) Aktie: Das kann keiner glauben

Auf Basis des Relative Strength-Index zeigt die Tonies-Aktie einen neutralen Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 60,22, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 liegt bei 48,15, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich somit das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes kann die Tonies-Aktie über einen längeren Zeitraum anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dabei zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Tonies in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Auch soziale Faktoren wie die Stimmung der Anleger können einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben Tonies auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem griffen die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen auf. Somit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Bei der technischen Analyse liegt der Kurs der Tonies-Aktie mit 4,95 EUR inzwischen +0,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +0,2 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.