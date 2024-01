tonies Registered (A) Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) der Tonies-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und deshalb eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (65) als auch der 25-Tage-RSI (40,67) deuten auf eine neutrale Einstufung hin. Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da der Aktienkurs zwar mit 5,16 EUR über dem GD200 von 4,93 EUR liegt, jedoch nur eine Differenz von +4,67 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu signalisiert der GD50 mit einem Niveau von 4,91 EUR und einer Differenz von +5,09 Prozent ein "Gut"-Signal. Insgesamt lautet der Befund für die Tonies-Aktie also "Gut".

Die Anlegerstimmung gegenüber Tonies war in den letzten Tagen neutral, sowohl in den sozialen Medien als auch in den aktuellen Unternehmensnachrichten. Die Redaktion bewertet daher die Anlegerstimmung als "Neutral". Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet auf eine neutrale Einschätzung hin, da die Diskussionsintensität die übliche Aktivität zeigt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Tonies basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und dem Sentiment und Buzz.