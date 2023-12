tonies Registered (A) Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Tonies-Aktie wird derzeit aus verschiedenen technischen Perspektiven betrachtet, und die Analyse zeigt ein neutraler Bild. Laut der technischen Analyse hatte der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 4,83 EUR gelegen, was einem Unterschied von -2,03 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 4,93 EUR entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 4,83 EUR weist keine signifikante Abweichung auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Des Weiteren wird die Tonies-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der RSI beträgt derzeit 44,93, was auf eine neutrale Position hindeutet. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 53, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, und auch die Diskussionsintensität blieb unverändert. Daher erhält die Tonies-Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Tonies diskutiert. Aufgrund des vorherrschenden negativen Stimmungsbildes wird auch basierend auf dem Anleger-Sentiments insgesamt eine "Neutral"-Bewertung vergeben.