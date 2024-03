tonies Registered (A) Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Auswertung von Sentiment und Buzz ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf die Tonies-Aktie im vergangenen Monat neutral war. Ebenso war die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen im letzten Monat im Durchschnitt, was zu einem neutralen Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Tonies in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Tonies-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 78,57, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 mit 51,65 eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tonies-Aktie derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 4,88 EUR, wobei der aktuelle Kurs der Aktie (4,87 EUR) um -0,2 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 4,95 EUR führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral" für die Tonies-Aktie.