tonies Registered (A) Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Aktie des Unternehmens Tonies wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Einer dieser Faktoren ist das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und die Diskussionsintensität im Netz. In Bezug darauf wird die Aktie von Tonies als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität widerspiegelt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Tonies bei 4,93 EUR verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 5,16 EUR, was einer Abweichung von +4,67 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 4,91 EUR, was einer Differenz von +5,09 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für die Tonies-Aktie ergibt. Insgesamt wird die Aktie also mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tonies-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (65) als auch der RSI auf 25-Tage-Basis (40,67) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer neutral gegenüber Tonies eingestellt sind und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral sind. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Tonies eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird die Aktie von Tonies also als "Neutral" bewertet, basierend auf verschiedenen Faktoren wie Stimmung, technischer Analyse und Anlegerverhalten.