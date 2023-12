tonies Registered (A) Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird durch die Beziehung zwischen Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit ermittelt und ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Wir betrachten Tonies anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 25,71 Punkten, was bedeutet, dass die Tonies-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Tonies weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tonies eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse befindet sich der aktuelle Kurs von Tonies von 4,89 EUR mit einer Entfernung von -1,01 Prozent vom GD200 (4,94 EUR) in einem "Neutral"-Signal. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 4,83 EUR, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Tonies-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um Tonies lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und bewerten. Die Anzahl der Diskussionen und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Diskussionen in den sozialen Medien stattfanden und der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tonies beschäftigte. Insgesamt kann die Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet werden.