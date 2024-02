tonies Registered (A) Aktie: Was ist hier nur passiert?

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie von Tonies als neutral eingestuft. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über unterschiedliche Zeiträume (RSI7 für sieben Tage und RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tonies-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 80,39, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, und ein Wert für den RSI25 von 59,66, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Schlecht" eingestuft.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Tonies-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen aktuellen Wert von 4,9 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt mit 4,76 EUR auf einem ähnlichen Niveau (Unterschied -2,86 Prozent), wodurch die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (4,94 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,64 Prozent Abweichung). Somit wird die Tonies-Aktie auch auf dieser kurzfristigen Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Weiche Faktoren wie die Stimmung in sozialen Medien spielen ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Kommentare und Befunde zu Tonies auf sozialen Plattformen waren überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung wird Tonies über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.