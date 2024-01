tonies Registered (A) Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Tonies-Aktie bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Tonies insgesamt ebenfalls als "Neutral".

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen hin. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass die Tonies-Aktie derzeit überverkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" für diesen Punkt führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses zeigt die Tonies-Aktie eine Abweichung von +6,1 Prozent im Vergleich zum GD200 und eine Abweichung von +7,41 Prozent im Vergleich zum GD50. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit eine positive Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.