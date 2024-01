tonies Registered (A) Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Tonies-Aktie ist insgesamt neutral, basierend auf den Diskussionen in Foren und sozialen Medien in den letzten beiden Wochen. Weder positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen. Infolgedessen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und kaum Änderungen in der Stimmung zu verzeichnen sind. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tonies-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis. Daher erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Tonies-Aktie basierend auf verschiedenen Analysefaktoren als "Neutral" eingestuft.

