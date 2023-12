tonies Registered (A) Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gängiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Aktuell weist der Tonies-RSI einen Wert von 52,44 auf, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 liegt bei 48,49, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in letzter Zeit überwiegend negativ, mit zwei Tagen, an denen das Stimmungsbarometer in die negative Richtung zeigte. Auch Gespräche über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tonies haben zugenommen. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Tonies. Dies würde sich ändern, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigen würde. Da dies bei Tonies nicht der Fall war, wird auch das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Tonies-Aktie mit 4,9 EUR um +1,24 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -0,41 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Daher wird die Aktie auch aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

