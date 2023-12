tonies Registered (A) Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI für Tonies bei 44,93, was auf eine neutrale Einstufung hinweist, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert von 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für die RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Tonies besonders negativ diskutiert, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen interessierten sich die Anleger vor allem für negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 4,93 EUR für den Schlusskurs der Tonies-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,83 EUR, was einer Abweichung von -2,03 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen nahe Werte zum letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gibt, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Tonies-Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Insgesamt erhält die Tonies-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz.