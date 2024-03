tonies Registered (A) Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Tonies-Aktie wird aus charttechnischer Sicht neutral bewertet, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4,88 EUR im Vergleich zum aktuellen Kurs von 4,925 EUR, was einer Abweichung von +0,92 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 4,93 EUR zeigt eine geringe Abweichung von -0,1 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Tonies-Aktie ist neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren, und der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen beschäftigte.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Sentiments und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Tonies herangezogen. Sowohl der RSI7 (58,18 Punkte) als auch der RSI25 (48,93) zeigen an, dass die Tonies-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt. Somit erhält das Wertpapier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.