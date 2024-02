tonies Registered (A) Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Social-Media-Kommunikation über Tonies. Weder übermäßig positive noch negative Diskussionen wurden beobachtet. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen liefert Anzeichen dafür, ob es derzeit im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde unwesentlich mehr oder weniger über Tonies diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Tonies. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen eine neutrale Einstellung herrschte. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Tonies eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Tonies beträgt derzeit 46,48 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 58,36 Punkten führt zu einer neutralen Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse erhält Tonies eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -0,1 Prozent auf, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -0,51 Prozent aufweist. Insgesamt erhält das Unternehmen daher auch für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.