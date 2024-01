tonies Registered (A) Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf. Für die Aktie Tonies zeigt der RSI einen Wert von 72,84, was auf eine Überkauftheit hinweist. Daher wird das Signal als "Schlecht" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Einstufung auf dieser Basis lautet daher "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie. Hierbei wird die Diskussionsintensität im Internet sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Für Tonies ergibt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt resultiert daraus eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Tonies auf 4,93 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,78 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -3,04 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 4,95 EUR, somit ist die Aktie mit -3,43 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls "Neutral". Die Gesamtnote lautet also "Neutral".

Ein Blick auf die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Tonies daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt erhält Tonies also eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf den RSI, das Sentiment und die technische Analyse.