tonies Registered (A) Aktie: Keine Angst!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und das öffentliche Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann neue Einschätzungen für Aktien hervorbringen. In Bezug auf Tonies wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, daher wird dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tonies bei 4,89 EUR liegt, während der aktuelle Kurs 4,79 EUR beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt -2,04 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 4,94 EUR, was einer Distanz von -3,04 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtnote von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Tonies ist insgesamt eher neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen waren weder positive noch negative Themen dominant, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Tonies zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis Werte von 52,63 und 60,13, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Abschnitt ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält das Tonies-Wertpapier in verschiedenen Analysebereichen die Bewertung "Neutral", was auf eine ausgeglichene und unentschiedene Marktsituation hindeutet.