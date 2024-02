tonies Registered (A) Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Tonies im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tonies. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der Tonies führt bei einem Niveau von 10,77 zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 46,86 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung auf "Gut".

Tonies lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Somit ergibt sich in der Gesamtbewertung für Tonies in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Bei der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt der letzten 50- und 200 Handelstage. Für die Tonies-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 4,88 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs (5,04 EUR) liegt. Auf dieser Basis erhält Tonies somit eine "Neutral"-Bewertung. Auch für den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Tonies-Aktie bedeutet. In Summe ergibt sich somit für Tonies auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.