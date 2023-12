tonies Registered (A) Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die technische Analyse der Tonies-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 4.855 EUR um +0,73 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine Einstufung von "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -1,92 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Es gab keine Anzeichen für eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien, die die Stimmung widerspiegeln. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigten keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tonies daher für diese Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Tonies-Aktie. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 47,32, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 50,13 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde vor allem und überwiegend positiv über Tonies diskutiert. Jedoch waren die Diskussionen in den letzten Tagen weder stark positiv noch negativ. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.