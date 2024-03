tonies Registered (A) Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Tonies-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Dazu wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage betrachtet, der aktuell bei 4,87 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,7 EUR liegt damit nur um -3,49 Prozent unter diesem Wert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird. Auch hier liegt der letzte Schlusskurs (4,88 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,69 Prozent), was zu einem neutralen Rating führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch die Diskussionen der Anleger in Bezug auf das Unternehmen Tonies waren weder positiv noch negativ, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Tonies wurden untersucht. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage, das zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tonies liegt bei 71,59, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was als neutral eingestuft wird und zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Tonies-Aktie auf Basis der technischen Analyse, Anlegerstimmung und des RSI.