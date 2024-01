tonies Registered (A) Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Tonies wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage mit 13,85 Punkten bewertet, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen eine neutrale Bewertung, da Tonies weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurden in den sozialen Medien und in den neuesten Nachrichten keine besonderen positiven oder negativen Ausschläge festgestellt. Daher wird die Anlegerstimmung als neutral eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 5,3 EUR um +7,51 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf der kurzfristigeren Basis der letzten 50 Handelstage wird die Tonies-Aktie positiv bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Zusammenfassend erhält Tonies eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung und die langfristige Kommunikation im Netz, während die technische Analyse positive Signale zeigt.