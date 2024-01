tonies Registered (A) Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Tonies beträgt 52,44, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 48,49, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Tonies mit 4,9 EUR derzeit +1,24 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -0,41 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" für beide Zeiträume führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder gab es Auffälligkeiten im Stimmungsbild noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien. Daher wird auch dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit zwei Tagen, an denen das Stimmungsbarometer in die negative Richtung zeigte. Die Anleger diskutierten verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tonies. Als Resultat wird die Aktie daher auch hier mit einem "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung für Tonies basierend auf den verschiedenen Indikatoren und Analysen.