tonies Registered (A) Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI, der für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet wird, zeigt für Tonies einen Wert von 27,84, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 48,84 und zeigt eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Tonies 4,94 EUR erreicht, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 4,84 EUR, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tonies besonders negativ diskutiert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher erhält Tonies auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Tonies basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.