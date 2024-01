tonies Registered (A) Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Tonies bei 4,9 EUR liegt, was +1,24 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet ergibt sich jedoch eine Bewertung von "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -0,41 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in letzter Zeit hauptsächlich negativ. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine negative Richtung. Auch die Gespräche der Anleger konzentrierten sich verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tonies. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In den letzten Wochen gab es bei Tonies keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Da keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien festgestellt wurden, wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher erhält Tonies in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Tonies liegt bei 52,44, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 48,49, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.