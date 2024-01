tokentus investment Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die technische Analyse der Tokentus Investment-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,98 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,86 EUR deutlich darunter liegt (Unterschied -12,24 Prozent). Auf Basis dieses Werts wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Tokentus Investment ist neutral, wie sich aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen der letzten beiden Wochen ergibt. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität der Tokentus Investment-Aktie durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine "Neutral"-Einstufung hin.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Tokentus Investment-Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI deutet jedoch auf eine "Neutral"-Einstufung hin.

Insgesamt erhält die Tokentus Investment-Aktie gemäß der technischen Analyse ein "Gut"-Rating in Bezug auf den RSI und ein "Neutral"-Rating anhand anderer Bewertungsfaktoren.