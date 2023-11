tokentus: Sprung in die Zukunft mit millionenschwerem Investment

Die tokentus investment AG aus Frankfurt am Main hat mit einer Investition von 1,0 Mio. USD als Limited Partner am neu aufgelegten Lightspeed Faction Fund I teilgenommen und dabei kräftig in die aufstrebenden Bereiche Kryptowährung und Blockchain-Technologie investiert. Der Fonds, mit einem Gesamtvolumen von 285 Mio. USD, fokussiert sich auf die Seed- und Series-A-Phase von Unternehmen, die im Bereich Kryptowährung und Blockchain tätig sind.

Das Management des Lightspeed Faction Fund I, bestehend aus Sam Harrison und Banafsheh Fathieh, betont die einzigartige Kombination aus tiefem Verständnis für Kryptowährungen und starken Wurzeln im Silicon Valley. Sam Harrison, Managing Partner des Fonds, bringt seine Expertise als Senior Advisor für den Blockchain-Sektor bei Lightspeed Venture Partners und früherer Mitbegründer von Blockchain.com Ventures ein. Banafsheh Fathieh, General Partner des Fonds, war zuvor Beraterin für den Blockchain-Sektor bei Lightspeed Venture Partners und leitete die Investitionen bei Prosus Ventures.

Der Lightspeed Faction Fund I legt seinen Fokus auf drei Schlüsselbereiche: (1) Entwickler-Infrastruktur für Protokolle, Middleware und Tokenisierung, (2) Finanzdienstleistungen im Bereich DeFi und CeFi, sowie (3) Web3-Infrastruktur, einschließlich Gaming, NFTs und Metaverse.

Oliver Michel, Vorstand der tokentus investment AG, sieht in dieser Investition einen indirekten Zugang zu vielversprechenden Frühphasen-Investitionen in der Krypto-Blockchain-Welt, während Benedikt Schulz, Investment Manager bei tokentus, auf das erfahrene Gründer- und Management-Team von Faction hinweist, das dazu beitragen könnte, das Netzwerk in der internationalen Blockchain-Investoren-Szene auszubauen. Mona Tiesler, Investment Managerin bei tokentus, sieht zudem die Möglichkeit, gemeinsam mit Faction in interessante Ziele zu investieren und schließt damit strategische Lücken in der Marktabdeckung von tokentus.

