thyssenkrupp nucera-Aktie: Enormes Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Der Wasserstoff-Experte thyssenkrupp nucera fährt im dritten Quartal auf dem Weg der dynamischen Expansion fort. Durch eine stabile Position am Markt und positive Anzeichen in der Chlor-Alkali-Sphäre weist das Unternehmen ein wiederholt erhöhtes Bestellvolumen auf, so finanzen.net. Besonders auffällig ist laut den internen Angaben des Unternehmens das deutliche Wachstum beim Umsatz, welches durch erfolgreiche Projekte zur alkalischen Wasserelektrolyse in Ländern wie den Niederlanden und Saudi-Arabien gesteigert wurde.

Positives EBIT bestätigt!

Die Firma könnte wohl ein positives EBIT erzielen, vergleichbar mit dem Vorjahresniveau. Diese Information kam ans Licht vor Veröffentlichung des Quartalsberichts. Der stärkere Beitrag aus der Projektumsetzung wurde von höheren Struktur- und Entwicklungskosten angetrieben, die bei der...