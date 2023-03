thyssenkrupp Materials Services Eastern Europe unterzeichnet Absichtserklärung mit CarbonChain für Kohlenstofftransparenz bei Metallen

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Finanztrends Video zu thyssenkrupp



mehr >

London, 17. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die transparente und genaue Kohlenstoffbilanzierung von CarbonChain wird thyssenkrupp Materials Services Eastern Europe bei seinen Dekarbonisierungsbemühungen unterstützen.CarbonChain, eine KI-gestützte Kohlenstoffbilanzierungsplattform, die granulare Daten nutzt, um einen durchgängigen Einblick in den CO2-Fußabdruck der Lieferkette eines Unternehmens zu geben, gab die Unterzeichnung einer wegweisenden Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) mit thyssenkrupp Materials Services Eastern Europe (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3812777-1&h=120929072&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3812777-1%26h%3D185311189%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.thyssenkrupp-materials-eastern-europe.com%252F%26a%3Dthyssenkrupp%2BMaterials%2BServices%2BEastern%2BEurope&a=thyssenkrupp+Materials+Services+Eastern+Europe), dem führenden Partner für industrielle Werkstoffe auf dem osteuropäischen Markt, bekannt, um ein Ökosystem der Kohlenstofftransparenz in der Metallindustrie aufzubauen.„Ein fehlendes Element für die Dekarbonisierung der Stahlindustrie ist das Engagement der Lieferanten für eine genaue Kohlenstoffbilanzierung", sagte Adam Hearne, CEO und Mitbegründer von CarbonChain. „Die Kombination der Expertise von CarbonChain im Bereich der Kohlenstoffbilanzierung mit der tief verwurzelten Branchenpräsenz von thyssenkrupp wird ein wichtiges Instrument sein, um Transparenz und Dekarbonisierung in den sich überschneidenden Stahllieferketten voranzutreiben."Durch die Vereinbarung kann CarbonChain thyssenkrupp Materials Services Eastern Europe mit den notwendigen Werkzeugen ausstatten, um die Treibhausgasemissionen der Metallproduktion zu verfolgen und Standards für die Transparenz der Lieferanten zu definieren. thyssenkrupp Materials Services Eastern Europe hat kürzlich seine Nachhaltigkeitsziele bekannt gegeben (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3812777-1&h=582789257&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3812777-1%26h%3D3089729489%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.thyssenkrupp-materials-services.com%252Fen%252Fnewsroom%252Fstories%252Fgreen-excellerate-the-path-to-sustainability-for-materials-services-in-europe%26a%3Drecently%2Bpublicized%2Bits%2Bsustainability%2Bgoals&a=k%C3%BCrzlich+seine+Nachhaltigkeitsziele+bekannt+gegeben) und sich verpflichtet, klimaneutral zu arbeiten, die CO2-Emissionen in der Lieferkette zu reduzieren und soziale Standards durchzusetzen.„Transparenz bezüglich der Treibhausgase in die Lieferketten von thyssenkrupp zu bringen ist von entscheidender Bedeutung", so Jörg Heiles, CEO Operating Unit Materials bei thyssenkrupp Materials Services Eastern Europe. „Durch den Zusammenschluss mit Zulieferern wie Walzwerken und die Nutzung der führenden technischen Lösung von CarbonChain kann die Branche damit beginnen, eine hohe Emissionstransparenz zu schaffen, so dass Dekarbonisierungsentscheidungen auf Ebene der Zulieferer, Produkte und Unternehmen getroffen werden können. Die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten hilft uns dabei, unsere Lieferketten auf die Berichterstattung und die Regulierung der Kohlenstoffpreise vorzubereiten, sinnvolle Klimaziele zu entwickeln und unterstützt unser kontinuierliches politisches Engagement."Gemeinsam werden die beiden Unternehmen die Einführung digitaler Lösungen zur Verfolgung von Treibhausgasemissionen in den Lieferketten fördern. Dieses Projekt soll die Transparenz für thyssenkrupp Materials Services Eastern Europe sowie für andere führende Unternehmen der Branche erhöhen, indem es detaillierte Einblicke in die CO2-Hotspots der Lieferkette, den CO2-Fußabdruck der Produkte und Möglichkeiten zur Emissionsreduzierung bietet.Informationen zu CarbonChainCarbonChain hilft Unternehmen, klimabewusste Entscheidungen zu treffen, um den Weg zu einer Netto-Null-Wirtschaft zu beschleunigen. Seine KI-gestützte Kohlenstoffbilanzierungsplattform automatisiert die Verfolgung von Emissionen mit präzisen, detaillierten Daten auf Anlagenebene für kohlenstoffintensive Lieferketten, einschließlich Metallindustrie, Bergbau und verarbeitendes Gewerbe. Die Methodik von CarbonChain wurde von SGS geprüft und von Bureau Veritas verifiziert, um Herstellern, Rohstoffhändlern, Finanziers und Frachtunternehmen einen unvergleichlichen Einblick in die Risiken und Chancen in Zusammenhang mit dem Emissionshandel nahezu in Echtzeit zu ermöglichen.CarbonChain wurde 2019 gegründet und ist ein vom CDP akkreditierter Lösungsanbieter, ein Unterstützer der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) und ein stolzes Mitglied von ResponsibleSteel. CarbonChain wird von der Innovationsabteilung der britischen Regierung (Innovate UK) unterstützt und war Teil des Y Combinator Sommerjahrgangs 2020. Weitere Informationen finden Sie auf carbonchain.com.Medienkontakt:carbonchain@bamtheagency.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2034985/carbon_chain_logo_full_02__3___1___1_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/thyssenkrupp-materials-services-eastern-europe-unterzeichnet-absichtserklarung-mit-carbonchain-fur-kohlenstofftransparenz-bei-metallen-301774967.htmlOriginal-Content von: CarbonChain, übermittelt durch news aktuell