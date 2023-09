thyssenkrupp Aktie: Wichtige Informationen, die Sie kennen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

haben Sie sich bereits gefragt, wann die Vermögenswerte von Nucera in den Bilanzen von Thyssenkrupp verbucht werden? Falls nicht, sollten Sie diesen Aspekt kennen, um potentielle Überraschungen zu nutzen. Lassen Sie uns dies genauer betrachten.

Abspaltung des Marine-Geschäfts wird zunehmend diskutiert

Die Diskussionen um eine Abspaltung der Marine Systems nehmen Fahrt auf. Es scheint so, als ob alle Optionen offen sind – ob das Marine-Geschäft an den Bund geht oder separat an die Börse gebracht wird, ist noch unklar. Ein Modell hat Thyssenkrupp bereits mit dem Börsengang von Nucera geschaffen.

Interessanterweise hält man bei einer Betrachtung der Zukunft alle Türen offen. So könnte die Tochtergesellschaft einzeln oder teilweise an die Börse gebracht werden. Ebenso könnten Finanzinvestoren...