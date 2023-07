thyssenKrupp nucera Aktie – NICHT ZEICHNEN. Meint der Platow Brief. „Einfach zu teuer“.

thyssenKrupp nucera Aktie (ISIN:DE000NCA0001)– nicht zeichnen. Für den der Platow Brief ist die Aktie einfach zu teuer. Zuletzt verglichen wir die thyssenKrupp nucera und ihre operativen Eckdaten mit den bereits bekannten Wasserstoffplayern Nel und Plug Power (HIER DER nwm-BEITRAG). Und der Platow Brief betrachtet in seinem aktuellen Beitrag die operative Entwicklung der thyssenKrupp-Wasserstofftochter. Diese Wachstumsraten beeindrucken zwar, aber Platow bezieht eine klare Position: NICHT ZEICHNEN. Warum? Hier der Platow Brief mit seiner Einschätzung:



Nucera – Spannend, aber zu teuer Bis zum 5.7. können Anleger die Aktien von Nucera, der Wasserstofftochter von Thyssenkrupp, zeichnen. Der Angebotspreis liegt zwischen 19,00 und 21,50 Euro, wodurch der Börsenwert bei 2,4 Mrd. bis 2,7 Mrd. Euro läge. Im Vorfeld war von einer Bewertung von bis zu 3 Mrd. Euro gesprochen worden.

Nucera ist spezialisiert auf Elektrolyseanlagen, die zur Gewinnung von grünem Wasserstoff eingesetzt werden. Vorteil der angebotenen Technologie ist die Möglichkeit, die produzierbare Wasserstoffmenge durch Montage weiterer Module kosteneffizient und flexibel steigern zu können.

Im Bereich der Erneuerbaren Energien gibt es viele auf den ersten Blick interessante Technologien, die jedoch trotz Subventionen oftmals nicht profitabel umzusetzen sind. Nucera hat in den vergangenen drei Jahren (Gj. per 30.9.) dagegen bewiesen, dass sie profitabel operieren können. So lag in den Gj. 2020 und 2021 der Gewinn bei über 20 Mio. Euro, bei einer ansehnlichen Nettomarge von im Schnitt 8%. Im Gj. 2022 schrumpfte der Gewinn jedoch auf 6 Mio. Euro bei einer Marge von nur noch 2%. Recht ordentlich war das Umsatzwachstum der vergangenen beiden Gj. von im Schnitt über 20%.