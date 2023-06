thyssenKrupp: Wasserstofftochter nucera durch Mercedes Benz vor einen weiteren Grossauftrag? Nel wieder zweiter Sieger?

Besonders bitter für Nel, die seit Jahren „Berührungspunkte“ mit H2 Green Steel hatten – inclusive Testanlagen für Elektrolyse.

Eigentlich schien Nel in einer guten Ausgangssituation für das H2 Green Steel Projekt. Denn konkret: Die 20 MW Anlage, die Nel 2021an Ovako verkauft hatte – 11 Mio EUR Auftragswert – wurde im Rahmen einer Froschungs- und Entwicklungs-Kooperation zwischen Ovako, Volvo, Hitachi ABB und H2 Green Steel errichtet. GENAU H2GREENSTEEL IST GEMEINSAM MIT NEL INVOLVIERT. Bei einem Projekt, das durchaus als Testobjekt oder Vorläufer für das grosse Projekt von H2GreenSteel betrachtet werden könnte.

Aber es gab noch mehr Gründe – in einer Unternehmenspräsentation der H2GreenSteel wurde man deutlich – was man will, welche Vorbilder man hat und wohin es gehen soll:

„H2 Green Steel (“H2GS”) will be a large-scale steel producer based on a fossil-free manufacturing process targeting large European OEMs. (…) An important source of inspiration for the initiative is the groundbreaking HYBRIT project and its founders SSAB, LKAB, and Vattenfall. H2GS looks forward to a close collaboration with the HYBRIT-founders, sharing the vision to position Sweden at the forefront of fossil-free steel production.(…)

Genau HYBRIT, die Vattenfall Kooperation, als Vorbild und Inspiration für H2 Green Steel – und…

… wer lieferte für HYBRIT die Elektrolystechnik von Anfang an? NEL NATÜRLICH. Konkret: Nel’s Elektrolyseur beliefert die HYBRIT-Pilotanlage in Luleå, Schweden. Proof of concept mit bis jetzt 100 Tonnen Eisneschwamm wurde bereits erbracht! Seit 2016 verfolgt die Initiative HYBRIT, eine Kooperation von SSAB (Swedish Steel AB, 16.000 Mitarbeiter), LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara AB, Eisenerzförderer in Schweden) und Vattenfall (Energieversorger), den Zweck, die effizienteste Wertschöpfungskette von der Mine bis zum Stahl zu schaffen. Mit dem Ziel, 2026 als erster fossilfreien Stahl im industriellen Maßstab auf den Markt zu bringen. ABER ES KAM WOHL ANDERS:

thyssenKrupp nucera spielt wohl die Karte „Grossanlagen“-approved. Und sieht hier den entscheidenden Vorteil gegenüber den Newcomern – wie Nel oder Plug Power.

Für die Realisierung dieses ehrgeizigen klimafreundlichen Projekts habe sich H2 Green Steel deshalb für einen Industriepartner entschieden, der bereits über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Chloralkali-Industrie verfüge und verschiedene andere Projekte mit einer ähnlichen und sogar noch größeren Produktionskapazität in der alkalischen Wasserelektrolyse unter Vertrag habe. Dazu gehörten grüne Wasserstoffprojekte rund um den Globus wie die Installation einer über 2-GW-Elektrolyse-Anlage für Air Products in Saudi-Arabien, die Lieferung einer Anlage für Unigel in Brasilien und einer 200-MW-Wasserstoff-Anlage für Shell im Hafen von Rotterdam.

„H2 Green Steel hat ein wichtiges Zeichen gesetzt. Das Unternehmen treibt die für die Verhinderung des Klimawandels dringend notwendige Dekarbonisierung in der Stahlindustrie konsequent und mit dem notwendig hohen Tempo voran. So kann die Industrie den entscheidenden Beitrag gegen den Klimawandel leisten. Wir freuen uns sehr auf diese Zusammenarbeit“, sagt Dr. Werner Ponikwar, CEO der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA.

Geheimnis gelüftet – H2 Green Steel war auch der erste, der Kapazitäten reservierte, um Engpässe zu vermeiden.

Am 1. März schien sich eine Zeitenwende anzudeuten, denn „Wasserstofftochter nucera leitet Zeitenwende ein. Erstmals „Produktionskapazitäten“ gesichert. Sollte Nel, Plug Power und Co. gefallen…„. Und die Spekulationen darüber, wer denn der „Reservierer“ war, haben sich nun auch erledigt: thyssenKrupp benannte die H2 Green Steel als den damals aktiven Vertragspartner. Bei 700 MW Kapazitätsbedarf vielleicht keine schlechte Idee.

Green Steel scheint ein immer bedeutenderes Feld für die Elektrolyseur-Hersteller zu werden. Plug Power meldete zuletzt auch einen entsprechenden Auftrag. Leider nur im „Testumfang“

So meldete im Mai Plug Power den Abschluss von drei 5-MW-Elektrolyseur-Projekten mit Ardagh Glass Limmared AB, Hydro Havrand und der APEX Group. Hiervon ist das APEX-Projekt mit direktem bezug zur grünen Stahlerzeugung:

In Bremen werden Plug Power und sein Partner APEX Group, ein Integrator mit viel Erfahrung in der Projektdurchführung, die lokalen Hochöfen von ArcelorMittal dekarbonisieren. Damit wollen die Partner zum ersten Mal demonstrieren, dass es möglich ist, grünen Stahl zu produzieren. Dafür wird Plug bis Ende dieses Jahres zwei 5-MW-Elektrolyseur-Module mit einer Produktionskapazität von insgesamt 4,2 Tonnen grünen Wasserstoffs pro Tag an die SWB, das öffentliche Versorgungsunternehmen der Stadt Bremen, liefern. Testlauf für Plug Power, der natürlich auch irgendwann in Aufträgen mit volumina von 700 mW oder mehr münden könnte. Dass was thyssenKrupp nucera bereits jetzt erreicht hat.