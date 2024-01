teno Holdings löst Jubelsturm aus!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100 und der RSI der Teno liegt bei 19,44, was als überverkauft betrachtet wird und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus und bewegt sich bei 42, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 623,41 JPY im Vergleich zum aktuellen Kurs (544 JPY) eine Abweichung von -12,74 Prozent ergibt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+11,76 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen über Teno eher neutral diskutiert. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Teno auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Teno zeigen eine mittlere Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Neutral" vergeben.