teno Holdings Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die technische Analyse der Aktie Teno zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 beträgt 562,09 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (480 JPY) um -14,6 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 503,68 JPY weist eine Abweichung von -4,7 Prozent auf, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Teno liegt bei 37,5, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 58,47 und bestätigt die neutrale Einschätzung.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde Teno in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Einschätzung basiert auf einer Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit dem Wert befasst haben. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Teno in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Es wurden auch keine außergewöhnlichen Aktivitäten in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.