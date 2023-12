teno Holdings Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Bei Teno liegt der RSI7 aktuell bei 84,44 Punkten, was anzeigt, dass die Aktie überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 71,52 an, dass Teno überkauft ist. Somit erhält das Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser bei Teno auf 645,12 JPY, während die Aktie selbst bei 428 JPY notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -33,66 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 487,08 JPY, was zu einem Abstand von -12,13 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer Bewertung "Schlecht". Insgesamt erhält Teno somit die Gesamtnote "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Teno eingestellt waren. Es gab ein positives und zwei negative Tage sowie drei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls neutral, weshalb Teno in Bezug auf die Anlegerstimmung eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf der mittleren Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität sowie der kaum vorhandenen Änderung der Stimmung für Teno. Somit wird der Aktie von Teno bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" zugeordnet.