teno Holdings Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen auf Teno untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. Darüber hinaus haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Teno diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Technische Analyse: Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu beurteilen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der 50- und 200-Tage-Durchschnitt. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Teno-Aktie liegt derzeit bei 561,17 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 475 JPY liegt, was einer Abweichung von -15,36 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Teno eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 503 JPY eine Abweichung von -5,57 Prozent und führt daher ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung. Zusammenfassend wird Teno auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Teno. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Teno daher in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral".

Relative Strength Index: Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Bei Teno liegt der 7-Tage-RSI bei 57,89 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis beruht, zeigt ebenfalls weder eine Über- noch eine Unterbewertung (Wert: 51,87), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Damit erhält Teno auch in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.