teno Holdings Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Teno können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung geben interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Insgesamt zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Teno diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell zeigen sich vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger auf sich ziehen.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um zu bestimmen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 28,89 Punkten und zeigt somit an, dass Teno überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die 200-Tage-Linie der Teno verläuft aktuell bei 679,41 JPY, während der Aktienkurs selbst bei 485 JPY liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt mit einem Niveau von 527,72 JPY eine Differenz von -8,1 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.