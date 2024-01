t42 IoT Tracking Solutions Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für T42 Iot Tracking liegt der RSI bei 100, was auf eine schlechte Bewertung hindeutet. Der RSI25 beträgt 34,38 und führt zu einer neutralen Einstufung für die letzten 25 Tage, was insgesamt zu einem schlechten Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz um T42 Iot Tracking haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild als neutral bewertet, da keine signifikanten Veränderungen in den sozialen Medien festgestellt wurden.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Die Marktmeinung war in den letzten Tagen weder stark positiv noch negativ, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der T42 Iot Tracking-Aktie bei 4,56 GBP verzeichnet, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 2,75 GBP beträgt -39,69 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 2,66 GBP, was zu einem neutralen Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich für die T42 Iot Tracking-Aktie eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.