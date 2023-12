t42 IoT Tracking Solutions Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die T42 Iot Tracking-Aktie war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer grün an, was auf keine negativen Diskussionen hindeutet. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält T42 Iot Tracking insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei der Analyse zeigte T42 Iot Tracking interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu erkennen ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daraus ergibt sich wiederum eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der T42 Iot Tracking-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,57 GBP. Der letzte Schlusskurs (2,75 GBP) weicht somit um -39,82 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,66 GBP), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,38 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die T42 Iot Tracking-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der T42 Iot Tracking als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die T42 Iot Tracking-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 34,38, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.