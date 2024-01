t42 IoT Tracking Solutions Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Aktienanalyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für T42 Iot Tracking zeigt der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 100, was auf eine Überkaufsituation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 34, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Entsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Gesamteinstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Anlegerstimmung bei T42 Iot Tracking in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine eher neutrale Haltung. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in der Online-Kommunikation. Die Diskussionsintensität der T42 Iot Tracking-Aktie hat in den letzten Monaten durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der T42 Iot Tracking-Aktie bei 4,5 GBP, was als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 2,75 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -38,89 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht einer Differenz von +3,38 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich demnach auf Basis der beiden Zeiträume eine Gesamteinstufung als "Neutral".