suntastic.solar Handels GmbH erstmalig als Aussteller auf Intersolar Europe 2023

Bisamberg (ots) -Der österreichische PV-Großhändler suntastic.solar Handels GmbH - der Komplettanbieter für PV-Anlagen, Planung und Montage - ist erstmals auch als Aussteller auf der weltweit führenden Fachmesse der Solarwirtschaft vertreten. In Halle 4 auf Stand Nr. 514 präsentiert das Unternehmen mit zahlreichen Fachexpertinnen- und Experten seine neuesten Produkte und Serviceangebote. Besucher können zudem täglich attraktive Preise gewinnen.Die suntastic.solar Handels GmbH wurde im Jahr 2015 von Markus König in Österreich gegründet und ist heute eine stark wachsende, internationale Unternehmensgruppe im Bereich der Erneuerbaren Energien. Als Distributor, Großanlagen-Errichter und Contractor bietet die suntastic.solar Handels GmbH ein Sortiment aus mehr als 3.000 PV-Komponenten, höchste Lieferfähigkeit, zuverlässige Logistik und dazu ein breites Service-Programm, das unseren Partnern aus dem Solar-Handwerk das Leben leichter macht: Von Software-Tools für die Verkaufsberatung über Planungs-Support bis hin zu Montage-Teams, mit deren Unterstützung auch große Systeme für Gewerbekunden realisiert werden können.Von 14. bis 16. Juni können sich Besucher bei Expertinnen und Experten aus Planung, Technik und Vertrieb nicht nur über die aktuellen Trends und besten Produkte der Branche informieren, sondern auch herausfinden, was suntastic.solar zum führenden Großhändler in Österreich gemacht hat und wie sich das Unternehmen das EUPD-Siegel als Top-PV-Zulieferer verdient hat.Darüber hinaus veranstaltet der österreichische PV-Großhändler ein Gewinnspiel, bei dem es täglich attraktive Preise, wie beispielsweise ein Balkonkraftwerk, zu gewinnen gibt.Pressekontakt:Matthias Aresinmatthias.aresin@suntastic.solar+43677 61487173Original-Content von: suntastic.solar GmbH, übermittelt durch news aktuell