stock3 AG: Tradezahlen Q4/2023: starker Oktober, danach leichter Rückgang

München (ots) -- 402.370 Transaktionen über brokerize-Schnittstelle in Q4/2023- -5 % im Vergleich zum Vorquartal, -2 % zum VorjahresquartalIm vierten Quartal 2023 verzeichnet die Münchner stock3 AG einen leichten Rückgang der Tradezahlen: Über die 100%-Tochter brokerize GmbH wurden zwischen Oktober und Dezember 2023 insgesamt 402.370 Trades ausgeführt (platzierte Orders in der Zeit: 475.898). Das entspricht einem Rückgang von 5 % im Vergleich zum Vorquartal und einem leichten Minus von 2 % im Vorjahresvergleich. Im gesamten Jahr 2023 wurden fast 1,7 Millionen Orders ausgeführt."Das vierte Quartal begann zunächst mit einem starken Oktober, allerdings konnten wir das hohe Niveau über den November und Dezember hinweg nicht halten", sagt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG. "Dank unserer existierenden, vor allem aber auch anstehenden Partnerschaften blicken wir zuversichtlich ins Jahr 2024. Der Januar bestätigt bisher unseren optimistischen Ausblick".Mit der Anbindung des österreichischen Krypto-Brokers Bitpanda und dem auf Intraday- und Overnight-Shortselling spezialisierten Broker sino auf der Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform stock3 konnte die brokerize GmbH ihr Portfolio an Brokern weiter diversifizieren und auf insgesamt elf ausweiten. Darüber hinaus stehen weitere namhafte Kooperationen sowie die Anbindung vielversprechender Schnittstellenpartner im Jahr 2024 an.Über die stock3 AGDer Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 (www.stock3.com). Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.com