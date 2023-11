In stillem Gedenken - Jörg Wälder

Altenahr (Kreuzberg) (ots) -Mit großer Erschütterung haben wir vom tragischen und plötzlichen Tod unseres Gründers und CEO Jörg Wälder erfahren. Seiner Familie, seinen Freunden und Weggefährten gehört unser tiefstes Mitgefühl.Viele von uns durften Jörg Wälder als visionären Entrepreneur und Pionier seines Faches erleben, der in umfassender Weise dem Anbieter für Cyberversicherungen COGITANDA seinen Stempel aufgedrückt hat. Mutig und sehr persönlich hat er das Unternehmen für die Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner nach hohen Vorstellungen entwickelt und eine einzigartige Marktposition herausgearbeitet. Seine Vorstellungskraft und seine Unnachgiebigkeit ließen die COGITANDA zu dem Unternehmen werden, das es heute ist.Dank seiner klaren Vision von der Zukunft des Unternehmens und seiner inspirierenden Strahlkraft hat er das Unternehmen auf feste Beine gestellt. In den vergangenen 8 Jahren hat er das Ziel erreicht, ein unabhängiges und robustes Unternehmen zu schaffen. Jörg Wälder hat die COGITANDA durch vorausschauende Entwicklung der Bereiche Mitarbeiter, Managementteam und Geschäftsmodell stark und nachhaltig aufgestellt. Die Unternehmensgruppe von heute ist dafür ein greifbares Zeugnis.Es ist ein Trost für uns, dass sein Erbe mit dem Unternehmen bestehen bleibt und so auch in seinem Sinne fortgeführt wird. Die innovative Verschmelzung aus Prävention von Cyberrisiken, Cyber-Versicherung, und Cyber-Schadenmanagement sind maßgeblich Jörg Wälders Vermächtnis und suchen außerhalb der COGITANDA seinesgleichen.Trotz des tragischen Verlusts von Jörg Wälder, sind wir auch stolz, dieses Vermächtnis in seinem Sinne dynamisch weiterführen zu dürfen. So übernimmt Jens Lison bis auf Weiteres die Amtsgeschäfte als CEO der COGITANDA Group und wird gemeinsam mit dem Vorstand und Managementteam die Geschäfte der COGITANDA erfolgreich weiterführen. Jörg Wälder und Jens Lison verbinden viele Jahre der Zusammenarbeit in den vergangenen 20 Jahren und wir sind uns sicher, dass Jörg Wälder die Ernennung von Jens Lison voll unterstützen würde.Wir als Unternehmen, aber insbesondere auch die Kolleginnen und Kollegen, nehmen mit großer Trauer am schmerzlichen Verlust Anteil.In stillem Gedenken.Vorstand und Aufsichtsrat der COGITANDA Dataprotect AGPressekontakt:Sollten Sie Fragen in diesem Zusammenhang haben, möchten wir Sie höflichst bitten, sich an unseren Beauftragten Herrn Dominic Stenzel, +49 176 458 15 965 (d.stenzel@rosenbergsc.com) zu wenden.Vielen Dank für Ihre Berücksichtigung.Original-Content von: COGITANDA, übermittelt durch news aktuell