Das sollten Zwack Unicum Likoripari es Kereskedelmi NyRt-Anleger wissen!

In den letzten Wochen gab es bei Zwack Unicum Rt keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Weder besonders positive noch negative Tendenzen wurden in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 28,57 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und somit mit "Gut" bewertet wird. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt dagegen weder Überkauf noch Überverkauf, weshalb er als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Zwack Unicum Rt in Bezug auf den RSI eine "Gut"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls neutral, ohne starke positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen werden überwiegend neutral wahrgenommen. Daher erhält Zwack Unicum Rt in Bezug auf die Anlegerstimmung eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zwack Unicum Rt-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 18669,25 HUF liegt und der letzte Schlusskurs bei 21300 HUF um +14,09 Prozent abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von +6,69 Prozent, weshalb auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Zwack Unicum Rt-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.