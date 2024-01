Das sollten Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical-Anleger wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical-Aktie zeigt einen Wert von 33 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 39,92 liegt. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in der Diskussion über Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical gemessen. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical waren. An acht Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, und an sechs Tagen überwog die negative Kommunikation. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical bei 9,31 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 13,41 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +44,04 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 11,01 CNH, was einer Distanz von +21,8 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.