Das sollten Zeta Global Holdings-Anleger wissen!

Die Aktie der Zeta Global wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 1 die Aktie als gut, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorlagen. In einem kürzeren Zeitraum von einem Monat wurden ebenfalls positive Einschätzungen abgegeben. Der durchschnittliche Kurszielwert liegt bei 0 USD, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 10,39 USD liegt. Basierend auf diesen Einschätzungen erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Zeta Global eher negativ ausfallen. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zeta Global-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu dieser Einschätzung.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Zeta Global diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.