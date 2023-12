Das sollten York Water-Anleger wissen!

Die Wasserdividende des Unternehmens York Water beträgt derzeit 2,16%. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,29% wird dies als "Schlecht" eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 23,92, was 81% unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung. Die Stimmung rund um York Water ist größtenteils positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer. Daher wird die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft. In der technischen Analyse ergibt sich ein neutraler Bewertung auf Basis der letzten 200 Handelstage, jedoch eine "Gut"-Bewertung auf Basis der letzten 50 Handelstage. Insgesamt wird die York Water-Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen.

