Das sollten Yifeng Pharmacy Chain-Anleger wissen!

Das Anleger-Sentiment bezüglich Yifeng Pharmacy Chain wurde in den letzten zwei Wochen in den sozialen Medien überwiegend negativ diskutiert. An vier Tagen überwogen jedoch positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor hat Yifeng Pharmacy Chain im letzten Jahr eine Rendite von -8,39 Prozent erzielt, was 10,83 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -22,66 Prozent, wobei Yifeng Pharmacy Chain aktuell 14,27 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 42,63 CNH der Yifeng Pharmacy Chain um +9,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Die Distanz zum GD200 beläuft sich auf +15,5 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Yifeng Pharmacy Chain zeigt bei einem Niveau von 12,28 eine Einstufung von "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 44,69 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.